Treinador português José Mourinho dispensado pelo Fenerbahçe

O clube turco Fenerbahçe anunciou hoje a demissão do seu treinador, o português José Mourinho, eliminado na quarta-feira na pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica.

“Termina a nossa etapa com José Mourinho, que desde a temporada 2024-2025 exercia a função de diretor técnico da nossa equipa principal de futebol. Agradecemos o seu trabalho no nosso clube até hoje e desejamos-lhe sucesso na sua futura carreira”, refere o clube turco num comunicado divulgado no seu ‘site’, dois dias após uma derrota por 1-0 no campo do Benfica (0-0 na primeira mão).

A etapa de Mourinho na Turquia durou apenas um ano, depois de ter chegado no verão passado com o objetivo de levar o Fenerbahçe de volta à maior competição europeia, algo que não conseguiu.

Nomeado treinador do Fenerbahçe em junho de 2024, o português não conseguiu, na temporada passada, reconquistar o título do campeonato para os “canários” de Istambul, que lhes escapa desde 2014.

O ex-treinador do Chelsea, Real Madrid e Inter de Milão, vencedor de duas Ligas dos Campeões (2004 com o Porto e 2010 com o Inter de Milão), passou por vários contratempos na Turquia.

Em abril, agarrou o rosto do treinador do clube rival Galatasaray após uma derrota no clássico da Taça da Turquia.

Dois meses antes, o português já tinha sido punido com quatro jogos de suspensão e uma multa por comentários feitos após um jogo do campeonato contra o Galatasaray.

O “Special One” acusou então o quarto árbitro da partida — e, por extensão, todos os árbitros turcos — de favorecer o Galatasaray, tricampeão turco.