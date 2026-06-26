Volta feminina de ciclismo abre a porta à masculina

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A 6.ª Volta a Portugal Feminina estreia-se, no dia 3 de julho, em Coimbra. Cidade recebe um contrarrelógio entre Taveiro e a praça das Cortes, em Coimbra, e já garantiu presença na Volta masculina do próximo ano

Coimbra acolhe, no próximo dia 3, a 3.ª etapa da Volta a Portugal Feminina. A 6.ª edição da competição foi apresentada ontem em Coimbra e com uma novidade que promete fazer as delícias dos amantes de ciclismo da região. No próximo ano serão os homens a disputar um contrarrelógio – noutros moldes – em Coimbra.



“Dia 3 marca o arranque das festas da cidade, a nossa padroeira é a Rainha Santa e a nossa presidente é uma mulher… não tínhamos como dizer que não à 6.ª Volta a Portugal Feminina”, gracejou o vereador do Desporto de Coimbra, Ricardo Lino.



A prova arranca na próxima quarta-feira, dia 1, na Amadora, e sobe em direção à região centro. Dia 3, há contrarrelógio entre Taveiro e Coimbra e, no dia seguinte, a etapa mais dura, entre a Mealhada e Águeda.

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