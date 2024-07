Trânsito vai estar condicionado entre o tabuleiro inferior da ponte Açude e o túnel da estação Coimbra B

O trânsito entre a rotunda de acesso sul do tabuleiro inferior da ponte Açude e a rotunda de acesso sul ao túnel da estação de Coimbra-B vai estar condicionado até dia 9 de agosto devido a trabalhos no Âmbito da empreitada de execução de “Conduta Adutora até ao Açude/ Ponte e Emissário do Setor Central I – Troço entre a Estação Nova e o Açude/ Ponte”

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Águas do Centro Litoral iniciou, hoje, a ligação da tubagem de abastecimento de água da empreitada de execução de “Conduta Adutora até ao Açude/ Ponte e Emissário do Setor Central I – Troço entre a Estação Nova e o Açude Ponte”.

No mesmo documento, é referido que a empreitada integrará o Sistema Adutor da Boavista – Sector Central, no que respeita ao abastecimento de água, e o Sistema de Drenagem de Águas Residuais do Choupal, relativamente ao saneamento, em Coimbra.

Estes trabalhos faseados não vão implicar qualquer corte de trânsito, apenas alguns constrangimentos, que serão, sempre, devidamente assinalados.

A partir de hoje e até dia 9 de agosto, a circulação entre a rotunda de acesso sul do tabuleiro inferior da ponte Açude e a rotunda de acesso sul ao túnel da estação de Coimbra-B (Av. Marginal) sofrerá algumas alterações.

Esta empreitada cujo investimento ronda 1,75 milhões de euros, cofinanciado pelo POSEUR, tem como objetivo a conclusão das infraestruturas dos “sistemas em alta” de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, que constituem o designado Sector Central I, em Coimbra, no troço compreendido entre a Estação Nova e a zona do Açude-Ponte.