Trânsito reaberto às 18H15 na estrada onde houve acidente com trator em Soure

Depois de cerca de duas horas e meia de interrupção da circulação automóvel na estrada 342-1, entre Vila Nova de Anços e Casal do Redinho, no concelho de Soure, a via foi reaberta ao trânsito cerca das 18H15 de hoje, após remoção dos veículos envolvidos no acidente.

Dois feridos ligeiros são o resultado de uma colisão traseira de uma viatura ligeira de mercadorias com um trator agrícola, ocorrida às 15H48. Após o embate o trator despistou-se para a faixa contrária, enquanto o automóvel capotou lateralmente, bloqueando completamente ambos os sentidos da estrada.

Após o transporte dos feridos – com idades de 38 e 66 anos – para a ULS de Coimbra, foi necessário proceder à remoção das viaturas através de meios pesados. Acorreram ao socorro sete operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Soure, além de dois técnicos de saúde do INEM e quatro guardas da GNR.