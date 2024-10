Trânsito na A1 normalizado após acidente perto de Coimbra

A circulação na autoestrada 1 (A1) foi normalizada a norte de Coimbra, após ter sido cortada no sentido sul–norte devido a um acidente, disse à agência Lusa uma fonte da GNR.

Pouco depois das 16:00, os condutores puderam retomar a marcha sem os condicionamentos que vigoravam desde a última madrugada, quando um camião se despistou e derramou combustível na via.

Porém, por volta das 17:30, após a área do acidente ter sido limpa e repavimentada, estavam ainda a ser concluídos alguns trabalhos na berma, segundo a fonte da GNR da Mealhada.

Durante várias horas, a circulação de viaturas no local, tanto para norte como para sul, pôde realizar-se com condicionamentos nas faixas do sentido norte-sul.

Não resultaram ferimentos do acidente, que aconteceu ao quilómetro 190 da A1.