Trancoso e Moimenta da Beira em resolução e mantêm-se quase 1.300 operacionais no terreno

Quase 1.300 operacionais estavam hoje de manhã a combater incêndios em Portugal, com os fogos de Trancoso e Moimenta da Beira a entrar em fase de resolução, segundo dados publicados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o ‘site’ da entidade, consultado pela Lusa pelas 08:20, estavam no terreno 1.278 operacionais, 402 meios terrestres e um meio aéreo.

Durante esta manhã, o incêndio que afetou Trancoso entrou em fase de resolução, ainda que mantenha 338 operacionais e 108 meios terrestres.

Também Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.

Estão ainda ativos os incêndios de Ribeira de Pena e Sirarelhos, em Vila Real, mobilizando, respetivamente, 118 operacionais, 46 meios terrestres e um meio aéreo e 156 operacionais e 44 meios terrestres.

No total, a Proteção Civil contabilizava 30 ocorrências de fogo esta manhã.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam para um risco significativo de incêndio rural.