Nacional

Trancoso e Moimenta da Beira em resolução e mantêm-se quase 1.300 operacionais no terreno

10 de agosto às 10 h58
Pedro Sarmento Costa/Lusa

Quase 1.300 operacionais estavam hoje de manhã a combater incêndios em Portugal, com os fogos de Trancoso e Moimenta da Beira a entrar em fase de resolução, segundo dados publicados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o ‘site’ da entidade, consultado pela Lusa pelas 08:20, estavam no terreno 1.278 operacionais, 402 meios terrestres e um meio aéreo.

Durante esta manhã, o incêndio que afetou Trancoso entrou em fase de resolução, ainda que mantenha 338 operacionais e 108 meios terrestres.

Também Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.

Estão ainda ativos os incêndios de Ribeira de Pena e Sirarelhos, em Vila Real, mobilizando, respetivamente, 118 operacionais, 46 meios terrestres e um meio aéreo e 156 operacionais e 44 meios terrestres.

No total, a Proteção Civil contabilizava 30 ocorrências de fogo esta manhã.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam para um risco significativo de incêndio rural.

Autoria de:

Agência Lusa

