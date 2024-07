Torneio internacional de voleibol juvenil acaba amanhã na Lousã

A 23.ª edição do Summer Cup 2024 – competição de voleibol para jovens que decorre em oito concelhos da região – entra este fim de semana nas grandes decisões.

Depois de uma primeira fase com perto de 360 jogos disputados, as equipas acedem, agora, à etapa que vai ditar o acesso ao topo da tabela classificaEva de todos os escalões (masculinos e femininos).

A segunda fase arrancou ontem, dia 5 de julho, após a Fun Zone Party, realizada na véspera, na Escola Secundária da Lousã, e uma noite longa da organização do torneio a preparar as novas séries da competição, que prima por nunca eliminar qualquer equipa, mantendoas a jogar durante os cinco dias.

No período da tarde os atletas e treinadores tiveram o seu merecido descanso nas praias fluviais da região, e depois de jantar, voltaram a calçar as joelheiras para os últimos jogos do dia.

As finais disputam-se durante o dia de amanhã, domingo, no Pavilhão Municipal n.º 1 da Lousã, epicentro do Summer Cup.

Este ano, o torneio colocou um limite no número de equipas inscritas, um máximo de 200, deixando em lista de espera perto de 200 comitivas interessadas em participar num dos maiores torneios de voleibol jovem da Europa.

Para esta 23.ª edição, o torneio está a receber atletas de Portugal, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Bélgica, com cerca de 50 clubes a participar.

Hoje, sábado, dia 6 de julho, depois de um longo dia de jogos, o Parque Municipal de Exposições recebe a ‘Goodbye Party’, a última festa da edição de 2024.