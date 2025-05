Torneio de futebol sub-14 Lopes da Silva joga-se em Coimbra, Cantanhede e Mira

O concelho de Coimbra, a par de Cantanhede e Mira, vai ser a capital nacional do futebol jovem durante uma semana de junho.

Entre os próximos dias 21 e 28 de junho vão disputar-se, em vários campos destes três municípios, dezenas de encontros entre as 22 seleções distritais e regionais portuguesas sub-14.

A competição foi ontem apresentada pela Associação de Futebol de Coimbra (AFC), que havia lançado à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a candidatura à realização deste torneio – Lopes da Silva – o mais antigo realizado no país para este escalão etário.

Sob a coordenação da Federação Portuguesa de Futebol, os três concelhos vão receber cerca de meio milhar de jovens atletas, membros de equipas técnicas e estruturas diretivas e organizativas, a que acrescem muitas famílias dos jovens, que se vão deslocar para esta região, de forma a assistirem aos jogos.

O presidente da AFC, Vítor Simões, destacou a disponibilização de vários retângulos de jogo, desde o Complexo Desportivo de Cantanhede – que tem três campos de futebol – ao recente sintético Municipal de Mira, mas também da Academia de Futebol da Académica no Bolão (Coimbra) e as instalações desportivas de clubes como o Ala-Arriba, Touring e Vigor.O dirigente da FPF e antigo jogador da Seleção, Toni, esteve ontem presente da divulgação do torneio, destacando que “aqui joga-se o futuro”.

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, sábado, do DIÁRIO AS BEIRAS