Os caros leitores e leitoras ainda estão a tempo de visitar aquele que é já considerado o maior evento do género no nosso país, a Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra, que se realiza este fim de semana no Convento São Francisco, dias 28 de fevereiro e 1 de março. Um evento delicioso, literalmente, que já ocupou o seu espaço no panorama nacional das mostras ou feiras gastronómicas, nomeadamente, e neste caso, no que ao património doceiro português diz respeito, sem esquecer uma cada vez mais importante, também, vertente internacional.

Claro que as organizações da região de Coimbra, território muito forte neste património dado o legado histórico aqui existente, são as mais representadas, mas é de destacar ainda a presença de expositores de todo o país (continente e ilhas), estando a referida presença internacional por conta das cidades e regiões de Sumy (Ucrânia), Aix-en-Provence (França), Zamora, Santiago de Compostela e Salamanca (Espanha).

Se a vertente económica é relevante, pois as empresas aderentes têm sempre a expetativa, legítima, de boas vendas nos dois dias da mostra, é este um evento que “respira”, “transpira” e celebra cultura e história, onde ao sabor se junta conhecimento, uma associação que muitos dos visitantes, muitos dos que apreciam a doçaria portuguesa e estrangeira, muitos dos que somos gulosos, admitamo-lo, gostam também e cada vez mais de perceber.

Digamos que, com o desenvolvimento do conhecimento à volta do tema, que investigadores como o meu colega da coluna aqui ao lado tão bem representam, o gosto tornou-se mais requintado, mais refinado ainda. É gratificante saber que, hoje também, procuramos saciar corpo e mente!

Aquele tipo de conhecimento e a necessidade de acompanhar o mercado, sempre em transformação, trouxeram mesmo uma evolução concetual, e prática, a este evento, com a redesignação do próprio título. Assim, passou a incluir-se, há uns anos, a referência à contemporaneidade, aos dias de hoje, cuidando de relacionar, na minha perspetiva, passado e presente, e porque não dizê-lo também, ambicionar o futuro.

A Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra comemora este ano a sua 15ª edição, a quarta nas belíssimas e funcionais instalações do Convento São Francisco. Que melhor e mais simbólico espaço, também ele carregado de história e monumentalidade, para acolher um evento dedicado a esta temática? Precisamente, a organização, Câmara Municipal de Coimbra e seus profissionais serviços do Departamento de Cultura e Turismo, prometem para a presente edição mais conforto para os diversos públicos (crianças, jovens, adultos e seniores), com vários espaços disponíveis e dedicados a uma fruição ao nível da qualidade dos produtos em exposição e venda.

Tenho a certeza de que os caros leitores, ou leitoras, não perderão esta doce oportunidade… ali para os lados de Santa Clara, hoje e amanhã!