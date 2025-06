Tiroteio faz cinco feridos em Coimbra (em atualização)

Cinco pessoas ficaram feridas esta manhã, na sequência de “agressões”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

A mesma fonte confirmou que se tratou de um “tiroteio”, com alerta acionado às 06H20, na rua Castro Matoso.

Os feridos foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra, acrescentou.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Coimbra (BVC), Cruz Vermelha e INEM.

A PSP também foi acionada, mas por se tratar de uma situação que envolve arma de fogo, a investigação está já a cargo da Polícia Judiciária.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ricardo Domingos, comandante dos BVC, referiu que a corporação foi mobilizada para uma situação com “troca de tiros”, com cinco feridos “considerados ligeiros. Quatro civis e um agente da PSP. Há ferimentos de bala numa das pernas”, precisou.

Os envolvidos, continuou, têm entre 23 e 25 anos.

Fonte da PJ limitou-se a informar que o “caso está a ser investigado”, recusando mais informações de momento.

O DIÁRIO AS BEIRAS tentou contactar a PSP de Coimbra, mas não obteve resposta.