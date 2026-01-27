diario as beiras
CoimbraLeiriaRegião Centro

Terras de Sicó e seis confrarias assinam acordo para estratégia comum de promoção

27 de janeiro de 2026 às 16 h26
0 comentário(s)
Terras de Sicó

A associação de desenvolvimento Terras de Sicó, que integra concelhos dos distritos de Leiria e Coimbra, e seis confrarias assinaram um protocolo para a criação de uma estratégia comum de promoção, disse hoje o presidente.

“O grande objetivo deste protocolo é, através da associação de desenvolvimento Terras de Sicó, termos uma estratégia comum na promoção, divulgação e valorização do território e as confrarias são parceiros essenciais nesta estratégia”, declarou à agência Lusa João Paulo Guerreiro.

A Terras de Sicó, criada em 1995, engloba os municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal (onde tem sede, na Redinha) e Soure, em torno do maciço da serra de Sicó, com uma área aproximada de 1.500 quilómetros quadrados.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (28/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de janeiro

Ferido grave da explosão no Vale das Flores, em Coimbra, está nos cuidados intensivos
27 de janeiro

Nove pessoas vão ser realojadas pela câmara depois da explosão no apartamento no Vale das Flores (com vídeo)
27 de janeiro

Câmara alerta para a "noite difícil" que se vai sentir em Coimbra (com vídeo)
27 de janeiro

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

Coimbra

Coimbra
27 de janeiro às 18h19

Ferido grave da explosão no Vale das Flores, em Coimbra, está nos cuidados intensivos

0 comentário(s)
Coimbra
27 de janeiro às 18h05

Nove pessoas vão ser realojadas pela câmara depois da explosão no apartamento no Vale das Flores (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
27 de janeiro às 17h44

Câmara alerta para a “noite difícil” que se vai sentir em Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)

Leiria

CoimbraLeiriaRegião Centro
27 de janeiro às 16h26

Terras de Sicó e seis confrarias assinam acordo para estratégia comum de promoção

0 comentário(s)
Leiria
16 de janeiro às 16h47

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas

1 comentário(s)
CoimbraLeiria
16 de janeiro às 15h22

Relação reduz e suspende prisão a funcionário da Câmara de Pedrógão Grande que desviou dinheiro

0 comentário(s)

Região Centro

CoimbraLeiriaRegião Centro
27 de janeiro às 16h26

Terras de Sicó e seis confrarias assinam acordo para estratégia comum de promoção

0 comentário(s)
CoimbraNacionalRegião Centro
27 de janeiro às 15h24

Mau tempo: Mais de dezena e meia de estradas nacionais fechadas às 14:30 – GNR

0 comentário(s)
Região Centro
27 de janeiro às 09h08

Aprovado programa estratégico para desenvolvimento da Região Centro

0 comentário(s)