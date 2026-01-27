A associação de desenvolvimento Terras de Sicó, que integra concelhos dos distritos de Leiria e Coimbra, e seis confrarias assinaram um protocolo para a criação de uma estratégia comum de promoção, disse hoje o presidente.

“O grande objetivo deste protocolo é, através da associação de desenvolvimento Terras de Sicó, termos uma estratégia comum na promoção, divulgação e valorização do território e as confrarias são parceiros essenciais nesta estratégia”, declarou à agência Lusa João Paulo Guerreiro.

A Terras de Sicó, criada em 1995, engloba os municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal (onde tem sede, na Redinha) e Soure, em torno do maciço da serra de Sicó, com uma área aproximada de 1.500 quilómetros quadrados.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (28/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS