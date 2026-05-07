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Ténis: Património da AAC vai ter gestão autónoma

07 de maio de 2026 às 09 h30
Eduardo Cabrita integra comissão instaladora | Foto: DB-Paulo Marques

Um grupo de amigos do ténis criou um organismo, autónomo da Associação Académica, para gerir o património da Secção de Ténis da AAC. “O objetivo é recolher tudo o que são doações à secção, de forma a evitar que fique dependente de um qualquer José Machado”, afirma Eduardo Cabrita, histórico dirigente e diretor da Escola de Ténis da AAC.

O novo organismo carece ainda de escritura pública – que “deverá acontecer dentro de dias” –, mas já tem um elemento simbólico de referência: a obsidiana preta, uma pedra poderosa e criativa, em vidro vulcânico natural, que é a “manifestação da vontade das energias espirituais da terra”, como explica Eduardo Cabrita.

Além da gestão patrimonial, o grupo dinamizador – que inclui antigos e atuais da Secção de Ténis da AAC e entidades amigas – tem também no horizonte o desenvolvimento de novas instalações, fora do Estádio Universitário de Coimbra.

 Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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