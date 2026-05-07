Forum Coimbra conclui primeira fase do projeto de expansão

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Projeto de expansão do Forum Coimbra, iniciado há um ano, representa um investimento de 12 milhões de euros e envolveu a ampliação de algumas lojas

Está concluída a primeira fase do projeto de expansão do Forum Coimbra, anunciou ontem o centro comercial.

O espaço comercial, propriedade da Lighthouse Properties e gerido pela Multi Portugal, comemorou, este mês, 20 anos de existência, e assinala um marco relevante no seu trajeto de crescimento.

A conclusão desta fase fica marcada pela reabertura de várias lojas das marcas do grupo Inditex – Zara, Stradivarius e Pull&Bear- com especial destaque para a Zara. A nova loja da Zara conta agora agora com uma área total de 3.600 m² (aproximadamente o dobro da anterior), tornando‑se a primeira loja em Portugal com este novo conceito e uma das maiores lojas da marca em centros comerciais no país. Integra tecnologia desenhada para proporcionar uma experiência de compra diferenciadora, bem como sistemas avançados de eficiência energética.

Primark vai ampliar a loja do Forum Coimbra

A Primark vai ampliar a loja no Forum Coimbra. Este investimento insere-se no projeto de expansão do Forum Coimbra, que ainda não está concluído, e no investimento que a Primark está a fazer para aumentar a sua rede de lojas no mercado nacional.

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