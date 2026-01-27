diario as beiras
Coimbra

Tempestade Joseph dá novo palco para os treinos de Kayak Polo (com vídeo)

27 de janeiro de 2026 às 16 h17
0 comentário(s)
Fotografia: Clube Fluvial de Coimbra

A tempestade Joseph, que está hoje a abalar o distrito de Coimbra, fez o rio Mondego galgar na zona do Choupalinho, dando um novo palco aos atletas de Kayak Polo para treinarem.

Durante a tarde, os atletas aproveitaram a zona onde o rio galgou para treinarem a modalidade desportiva.

O executivo municipal de Coimbra realiza hoje uma conferência de imprensa a divulgar as medidas preventivas a adotar face às condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas no Parque Verde do Mondego, nas Docas, junto ao Docas Rio.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de janeiro

Ferido grave da explosão no Vale das Flores, em Coimbra, está nos cuidados intensivos
27 de janeiro

Nove pessoas vão ser realojadas pela câmara depois da explosão no apartamento no Vale das Flores (com vídeo)
27 de janeiro

Câmara alerta para a "noite difícil" que se vai sentir em Coimbra (com vídeo)
27 de janeiro

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

Coimbra

Coimbra
27 de janeiro às 18h19

Ferido grave da explosão no Vale das Flores, em Coimbra, está nos cuidados intensivos

0 comentário(s)
Coimbra
27 de janeiro às 18h05

Nove pessoas vão ser realojadas pela câmara depois da explosão no apartamento no Vale das Flores (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
27 de janeiro às 17h44

Câmara alerta para a “noite difícil” que se vai sentir em Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)