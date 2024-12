Temperaturas vão começar a descer no fim de semana

As temperaturas vão começar a descer no sábado em Portugal continental para valores abaixo dos 20 graus, prevendo-se igualmente um aumento da intensidade do vento, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

“As descidas vão ocorrer em duas vezes. No sábado temos descidas da ordem dos 04 a 06 graus principalmente no norte e centro e no domingo a descida é generalizada e estamos a falar de descidas a variar entre 02 a 05 graus”, adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, as temperaturas vão estar abaixo dos 20 graus, com diferenças entre as regiões mais a norte e as mais próximas do litoral.

“Por exemplo no domingo, em Bragança vamos ter uma máxima de 10 graus e uma mínima de 04, na Guarda uma máxima de 07 e a mínima 01 e em Faro uma máxima de 17 graus”, disse.

Segundo Ângela Lourenço, está previsto para hoje em Portugal continental neblina ou nevoeiro em algumas regiões e deverá ocorrer precipitação essencialmente no Minho e Douro Litoral.

“Amanhã {sábado] vamos ter a passagem de uma superfície frontal fria à noite e a seguir à passagem da superfície frontal fria vamos ter aumento da intensidade do vento e descida da temperatura. O ar será mais frio e as temperaturas vão começar a descer”, indicou.

As temperaturas deverão manter-se baixas pelo menos até quarta-feira.

“Talvez na quinta-feira possa ocorrer uma ligeira subida ou estabilizar os valores das temperaturas. Em relação à precipitação, no sábado poderá ocorrer a norte do sistema montanhosa Montejunto-Estrela e nos restantes dias até dia 11 não deverá chover. A partir de dia 12 [quinta-feira] há alguma incerteza associada à posição de uma depressão que poderá vir a afetar-nos na próxima semana”, referiu.

Ângela Lourenço disse também que até quinta-feira haverá formação de geadas nas regiões do interior.

“Durante o fim de semana vamos ter também, principalmente no domingo, um aumento da agitação marítima, prevendo-se ondas com 4 a 4,5 metros entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo Raso”, disse.

Por causa da agitação marítima forte, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Lisboa e Leiria entre as 00:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica