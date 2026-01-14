Figueira da Foz

Responsáveis e técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) inteiraram-se, ontem, in loco, da situação da arriba da Praia do Teimoso, em Buarcos, local onde na passada semana se registou um abatimento significativo no passeio junto ao muro. A visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, pelos vereadores executivos Manuel Domingues e Ricardo Silva e por técnicos do Departamento de Obras, Planeamento e Gestão Urbana, para perceber qual será a solução de intervenção a adotar e exigir a celeridade possível na resolução desta situação. Recorde-se que, há dias, justamente naquele local, se abriu uma cratera no passeio, naquele que foi mais uma evidência da fragilidade do muro da marginal, que já registou outros casos de aluimento de terras. Na altura, a câmara vedou a zona e informou a APA, entidade a quem compete zelar pela manutenção da arriba.