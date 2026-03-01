A entrega do Prémio UC a Cláudia Azevedo faz parte da ligação que a Universidade de Coimbra quer reforçar com o setor empresarial?

Não só, mas também. A atribuição do Prémio Universidade de Coimbra 2026 à Dra. Cláudia Azevedo é um reconhecimento pelo papel que tem desempenhado enquanto CEO da Sonae: uma liderança estratégica com impacto relevante na economia portuguesa, sempre alinhada com a inovação, o desenvolvimento e a responsabilidade social. As suas preocupações com a formação contínua e a requalificação do talento interno, assim como com a promoção da diversidade, da inclusão e da paridade de género, estão em muito alinhadas com as prioridades e com a missão da Universidade de Coimbra.

Dito isto, e respondendo mais diretamente à pergunta, sim este é também um sinal bastante concreto de como a UC valoriza a ligação ao tecido empresarial, algo que temos reforçado nos últimos anos, promovendo cada vez mais sinergias que permitem a transferência de inovação e tecnologia para a sociedade. Já nos assumimos e consolidámos como uma Universidade de Investigação, pelo que é chegado o momento de fazermos o upgrade para Universidade de Investigação e Empreendedora. E, também nessa dimensão, a dra. Cláudia Azevedo poderá ser considerada uma fonte de inspiração para todos nós.

