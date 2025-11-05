A taxa de desemprego fixou-se em 5,8% no terceiro trimestre, 0,1 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior e menos 0,3 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, entre julho e setembro, a população desempregada, estimada em 326,6 mil pessoas, diminuiu 0,9% (2,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,4% (8,1 mil) face ao trimestre homólogo.

A taxa de desemprego dos jovens (16 a 24 anos), que foi estimada em 18,8%, aumentou 0,7 pontos percentuais face aos três meses anteriores, mas recuou 0,9 pontos percentuais em termos homólogos.

Por sua vez, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,9%, representando uma redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 0,5 pontos percentuais em termos homólogos.