diario as beiras
Nacional

Taxa de desemprego recua para 5,8% no 3.º trimestre – INE

05 de novembro às 12 h26
0 comentário(s)
DR

A taxa de desemprego fixou-se em 5,8% no terceiro trimestre, 0,1 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior e menos 0,3 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, entre julho e setembro, a população desempregada, estimada em 326,6 mil pessoas, diminuiu 0,9% (2,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,4% (8,1 mil) face ao trimestre homólogo.

A taxa de desemprego dos jovens (16 a 24 anos), que foi estimada em 18,8%, aumentou 0,7 pontos percentuais face aos três meses anteriores, mas recuou 0,9 pontos percentuais em termos homólogos.

Por sua vez, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,9%, representando uma redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e de 0,5 pontos percentuais em termos homólogos.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de novembro

Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva
05 de novembro

Teatro da Lousã com dois espetáculos da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria
05 de novembro

Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00
05 de novembro

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

Nacional

Nacional
05 de novembro às 14h54

Mau tempo: Proteção Civil regista 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00

0 comentário(s)
Nacional
05 de novembro às 13h40

Mau tempo: Cerca de 25 mil clientes da E-Redes sem eletricidade às 12:00

0 comentário(s)
NacionalRegião Centro
05 de novembro às 12h53

Governo apoia com 44 milhões agricultores afetados pelos incêndios entre 2 de maio e 15 de outubro

0 comentário(s)