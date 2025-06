Tavarede fica sem Festa do Limonete

A tradicional Festa do Limonete, em setembro, não se realiza este ano. A decisão da Junta de Tavarede, entidade organizadora, está a gerar controvérsia nas redes sociais.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRASA, o presidente da junta, Fernando Lopes, afirmou que a decisão foi tomada porque os custos deste ano ultrapassavam a capacidade financeira da autarquia tavaredense.

“Os gastos e os custos ultrapassavam o que tínhamos orçamentado. Nos últimos dois anos, fizemos as festas sem apoio da Câmara da Figueira da Foz, que nos informou que este ano também não haveria comparticipação financeira”, disse o autarca.

Por outro lado, ressalvou que a medida também teve em conta a preocupação de não transferir encargos financeiros para o executivo da Junta de Tavarede que vier a ser eleito nas próximas eleições autárquicas, que poderão realizar-se a 12 de outubro deste ano.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS