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Coimbra

Tarifas reduzidas para passes intermodais em Coimbra entram em vigor em abril

18 de março de 2026 às 18 h18
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As tarifas reduzidas nos passes intermodais para funcionários municipais, bombeiros voluntários, reformados e outros entram em vigor em abril, afirmou hoje a Câmara de Coimbra, que reduziu valor dos descontos anteriormente previsto.

As tarifas reduzidas nos passes intermodais (que abrangem Transportes Urbanos de Coimbra e ‘metrobus’) passam a estar disponíveis a partir de 23 de março e a medida entra em vigor a 01 de abril, afirmou hoje a Câmara Municipal de Coimbra (CMC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A partir de 23 de março, os utentes abrangidos poderão requerer as tarifas reduzidas nas lojas e postos de venda dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), disse.

Estudantes de ensino superior com mais de 23 anos, aposentados municipais e bombeiros voluntários vão pagar 15 euros pelo passe intermodal, pessoas com mais de 65 anos, reformados e pensionistas vão pagar 20 euros por mês e utentes com maior fragilidade social e beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) vão pagar um euro mensal.

O passe intermodal normal tem um custo de 30 euros.

A medida da CMC, liderada pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), aumenta o preço previsto em alguns dos beneficiários, face àquilo que tinha sido aprovado pelo anterior executivo (de coligação liderada pelo PSD).

A atual medida aumenta o passe intermodal de 11 euros mensais para 20 euros no caso dos reformados, de um euro para 15 euros mensais para funcionários municipais e bombeiros voluntários e de seis euros para 15 euros para trabalhadores municipais aposentados.

A proposta mantém os valores para utentes em situação de maior fragilidade social e para estudantes do ensino superior com mais de 23 anos.

Segundo a CMC, a diferença de valor face ao preço normal é suportada pelo município.

Se por agora o passe intermodal apenas permite a utilização dos SMTUC e ‘metrobus’, prevê-se, no futuro, a integração de outros operadores, nomeadamente os transportes intermunicipais (SIT) e a CP.

De acordo com o município, a aplicação destas tarifas reduzidas resulta de um contrato-programa entre a Câmara e a Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra (AGIT), que prevê uma compensação financeira de até 800 mil euros, entre abril e dezembro deste ano.

“Este mecanismo permite assegurar a aplicação das tarifas sociais no sistema intermodal, sem comprometer o equilíbrio financeiro da operação, garantindo que os operadores recebem o diferencial entre o valor real dos passes e o preço pago pelos utilizadores”, aclarou a autarquia.

A proposta de bonificações de tarifário intermodal que irá agora entrar em vigor foi aprovada pelos cinco vereadores da coligação Avançar Coimbra e da ex-vereadora do Chega, com quatro membros da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT) a votar contra e um (da IL) a abster-se.

 

Autoria de:

Agência Lusa

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