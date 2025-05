Tapetes de flores dão cor as ruas da Baixa neste dia de sábado

Festa da Flor e da Planta está hoje de regresso à Baixa a Coimbra com tapetes floridos, gastronomia e animação. Beneficiando do bom tempo e das temperaturas amenas, a festa regista grande afluência de público, curioso por apreciar o trabalho de centenas de colaboradores que, nos últimos dias, e especialmente na última noite, montaram os tapetes de flores, numa iniciativa da Divisão de Cultura do Município de Coimbra, com o apoio da Divisão de Espaços Verdes e Jardins.

Estão presentes cerca de meia centena de expositores, incluindo viveiristas, floristas, associações culturais, sociais e folclóricas, além de outros agentes ligados ao património verde.

Os tapetes floridos foram concebidos, maioritariamente, com flores naturais, fruto da colaboração de 17 associações do concelho, sobretudo de cariz etnográfico e estão localizados no átrio da Câmara Municipal, Praça 8 de Maio, Igreja de Santa Cruz, Rua Direita e Rua da Moeda, Rua da Louça, Rua do Corvo e Largo do Poço, Rua dos Sapateiros, Rua das Padeiras, Rua Paço do Conde e Largo Paço do Conde, Igreja de São Tiago, Igreja de São Bartolomeu, Praça do Comércio e Escadas do Gato.

A iniciativa foi já marcada por vários momentos de animação, com destaque para a recriação de tradições da região de Coimbra, a cargo de coletividades locais, através de um desfile etnográfico. À tarde, a partir das 15H00, atua o grupo de concertinas “Sons de Casconha”, às 16H30, o Grupo de Cavaquinhos da Escola de Música da Confraria dos Amigos do Negalho e da Freguesia de Almalaguês e, por fim, às 17H00, lo Grupo de Cavaquinhos Tiroliro, da Associação Apojovi/Aposenior.