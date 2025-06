Tapeçaria de Almalaguês distinguida com prémio europeu de património cultural

De Almalaguês chegam as obras de tapeçaria que quase deixam adivinhar a época em que as tecedeiras trabalhavam à luz da candeia, balançando-se sobre os teares guardados em casa. Hoje, os tempos são outros, mas a mudança não fez diminuir a mestria de quem mantém viva tradição e, ainda assim, consegue adaptar-se à evolução do tempo. Prova disso foi a distinção da candidatura “Almalaguês: tecendo o amanhã a partir da tapeçaria do tempo” com um dos Prémios Europeus do Património Cultural / Prémios Europa Nostra 2025, cofinanciados pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, na categoria “Envolvimento e sensibilização dos cidadãos”.

Segundo o júri dos prémios, a proposta de Coimbra representa “uma abordagem inovadora, que alia o património tradicional às práticas contemporâneas, sustentada por um forte envolvimento público e numerosas exposições”.

O projeto conta com a participação da Associação Herança do Passado, envolvendo artesãos locais, profissionais da cultura, investigadores e voluntários, e conta com o apoio do município de Coimbra e de vários parceiros.

