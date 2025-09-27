Já está reparada a tampa de infraestruturas subterrâneas na rua D. Afonso Castelo Branco, na zona de Montes Claros, em Coimbra. Aquela artéria foi então alvo de uma requalificação, no que diz respeito a remodelação do sistema de drenagens da águas pluviais, repavimentação e execução de valetas.

Recorde-se que o estado desta tampa de telecomunicações motivou uma denúncia dos residentes ao DIÁRIO AS BEIRAS, pelo risco que esta situação representava para a segurança, quer dos peões, bem como do trânsito automóvel, que circulava naquela zona em sentido descendente.

O município,, em resposta ao jornal, tal como foi escrito ontem (25 de setembro) afirmou que “a situação concreta da tampa de infraestrutura danificada era da responsabilidade da operadora de telecomunicações Altice, que após ter informada da situação, entrou em contacto com as diversas entidades para a resolução do problema”.