A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC) recebeu hoje uma doação tailandesa de 80 volumes da obra sagrada do budismo, que estarão disponíveis aos leitores.

As oito dezenas de volumes de uma edição especial da obra sagrada do budismo, dedicada ao Rei Bhumibol Adulyadej (1927-2016) e à Rainha Sirikit (1932-1925) da Tailândia, fazem parte, a partir de hoje, do acervo da BGUC.

A doação da “World Tipitaka Saj-jha-ya Phonetic Recitation, King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit Commemorative 2016 Edition” foi realizada pela Embaixada do Reino da Tailândia em Portugal e pelo World Tipiṭaka Foundation, informou hoje a Universidade de Coimbra (UC), num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (29/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS