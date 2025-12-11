O Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) vai passar a disponibilizar espetáculos com audiodescrição, no âmbito de um protocolo assinado ontem com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO). A iniciativa pretende promover o acesso à cultura por parte de pessoas cegas ou com baixa visão, reforçando o compromisso do Teatro com práticas inclusivas.

Durante a assinatura do protocolo, que teve lugar no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o diretor do TAGV, Sílvio Correia Santos, afirmou que o Teatro assume “o compromisso de tornar os seus espaços e os seus conteúdos mais inclusivos”. O documento estabelece ações de divulgação, partilha de conteúdos e iniciativas de sensibilização para capacitar pessoas com deficiência e criar condições mais equitativas de acesso à programação cultural.

Entre as medidas previstas está a implementação de audiodescrição em alguns espetáculos e visitas guiadas, bem como a preparação de uma maqueta tátil que permitirá uma exploração sensorial do espaço. O protocolo contempla ainda descontos na compra de bilhetes e entrada gratuita para assistentes pessoais ou acompanhantes de pessoas com deficiência visual.

