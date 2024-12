Taça de Portugal: Reação insuficiente para impedir eliminação

O O. Hospital está fora da Taça de Portugal, depois da derrota averbada no passado sábado, em casa, frente ao São João de Ver (3-1), equipa que marca presença pela primeira vez na sua história nos quartos de final da prova rainha do futebol português.

Numa partida entre duas equipas da Liga 3, ambas entraram a pressionar alto, tentando condicionar a construção de jogo do adversário e impedindo a ligação entre setores.

A partida – a última de 2024 desta competição – entrou depois numa fase de “parada-resposta”, mas foram os comandados de Afonso Cabral a desbloquear o marcador.

Aos 20’, o lance de hesitação entre Lucas Fernandes e Diogo Nascimento permitiu o 1-0 para a formação visitante: bola batida a partir da defesa por Edgar Almeida, com Danny a ser mais rápido e objetivo que os dois adversários, inaugurando o marcador.

