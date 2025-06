Tábua: Cultura e tecido empresarial em foco na FACIT

“Um evento de cariz empresarial e cultural, com o espírito tabuense a prevalecer durante cinco dias” é a promessa do presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz, para a XIV edição da FACIT – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua, que decorre de 25 e 29 de junho.

Artistas como Syro, Matias Damásio, Tony Carreira e Buba Espinho irão abrilhantar o certame que se realiza no interior e exterior do Pavilhão Multiusos de Tábua. Ontem, na apresentação do evento, o presidente da autarquia apresentou os principais destaques

“Temos um cartaz com a música portuguesa muito bem representada e que vai agradar a todos os públicos. Depois as pessoas podem esperar uma feira pautada pela forte presença das empresas. Serão 130 stands pertencentes a 90 empresas que vão mostrar o que melhor se faz neste território na atividade agrícola, empresarial e comercial,”, afirmou o edil, salientando que “a gastronomia tradicional também vai ter um papel importante”.

