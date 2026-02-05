O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, manifestou hoje preocupação com a subida dos caudais dos rios que já estão a invadir casas no centro histórico, mas sem pessoas em risco.

“No dia de hoje a nossa preocupação principal é a cheia, a subida dos caudais dos rios Anços e Arunca”, na Vila do Soure, “que já estão neste momento na cota do centro histórico, portanto, já invadir as casas”.

Segundo o autarca, neste concelho, na “corda do Mondego, em Figueiró, Granja do Ulmeiro e Alfarelos, já há várias estradas encerradas e a cheia na cota registada a semana passada”.

