diario as beiras
Soure

Subida dos caudais preocupa autarquia de Soure

05 de fevereiro de 2026 às 14 h54
Município de Soure

O presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, manifestou hoje preocupação com a subida dos caudais dos rios que já estão a invadir casas no centro histórico, mas sem pessoas em risco.

“No dia de hoje a nossa preocupação principal é a cheia, a subida dos caudais dos rios Anços e Arunca”, na Vila do Soure, “que já estão neste momento na cota do centro histórico, portanto, já invadir as casas”.

Segundo o autarca, neste concelho, na “corda do Mondego, em Figueiró, Granja do Ulmeiro e Alfarelos, já há várias estradas encerradas e a cheia na cota registada a semana passada”.

Agência Lusa

