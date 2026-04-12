Coimbra

Subchefe dos Voluntários de Coimbra António Cordeiro homenageado na passagem ao quadro de honra

12 de abril de 2026 às 11 h50
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Subchefe ficou visivelmente emocionado com a homenagem | Fotografia: Ana Catarina Ferreira

O subchefe dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, António Manuel Cordeiro, foi homenageado pela corporação. Na passagem aos quadros de honra da associação humanitária, o subchefe, visivelmente emocionado, foi aplaudido de pé por toda a plateia presente no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Depois de lhe serem colocadas as divisas pelo seu filho, o subchefe António Cordeiro foi ainda surpreendido por um vídeo de homenagem, feito pela sua outra filha.  António Cordeiro fez parte dos quadros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários por mais de 40 anos.

Texto de:António Cerca Martins

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