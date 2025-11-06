O Space Festival vai levar música experimental e improvisada a seis concelhos do país durante o mês de novembro, numa proposta que procura programar em espaços fora dos circuitos habituais.

O festival itinerante arranca com dois dias de programação em Montemor-o-Velho (sexta-feira e sábado), seguindo-se Valença (domingo e segunda-feira), Vila Nova de Cerveira (11), Paredes de Coura (12 e 13), Caminha (14) e Arcos de Valdevez (15 e 16).

“Este é um festival dedicado à música improvisada e experimental, com propostas diferentes em concelhos onde normalmente não há este tipo de oferta nos seus teatros e espaços culturais”, disse à agência Lusa Sofia Pancada, membro da organização do Space Festival.

A iniciativa, que vai na sua 10.ª edição e que assume desde 2022 um caráter itinerante, apresenta propostas diferentes em todos os concelhos, com concertos que tocam em diferentes géneros e que trabalham “uma variedade muito grande de instrumentos, que vão dos mais clássicos aos menos convencionais e mais eletrónicos”, disse, referindo que há também uma preocupação de assegurar um equilíbrio entre artistas mais consagrados e mais emergentes.

“Há também o objetivo de a programação não ser intensa, para as pessoas poderem ir com calma, comer nos restaurantes locais e marcar um alojamento. Não é um festival de recinto único, que procura também proporcionar um turismo respeitador das localidades”, afirmou Sofia Pancada.

A performance audiovisual Omnispectrum em Montemor-o-Velho, que leva o público a viajar até ao deserto do Atacama, um concerto do duo Calcutá e Maria Amaro no Centro Cultural de Verdoejo (Valença), um trabalho do percussionista Luís Bittencourt que usa um bidão ou sacos de plástico no Museu Bienal de Cerveira, um concerto na Capela do Espírito Santo (Paredes de Coura), que junta a alemã Almut Kühne com os portugueses João Pedro Brandão e Marcos Cavaleiro, uma apresentação em Caminha do quarteto de câmara tellKujira, que troca os violinos por duas guitarras elétricas, e um concerto de Krake (Pedro Oliveira) no Parque de Merendas de Miranda (Arcos de Valdevez), depois de uma caminhada, são algumas das propostas do festival.

O festival é de entrada gratuita, com possibilidade de donativo livre e voluntário por parte dos participantes.

O Space Festival é organizado pela associação Rock’n’Cave, em parceria com o Space Ensemble, tendo o apoio da Direção-Geral das Artes e dos municípios envolvidos.

O programa completo pode ser consultado em www.spacefestival.pt.