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Soure vai ter Museu Templário junto ao Castelo

02 de junho de 2026 às 14 h43
Revelação foi hoje feita | Fotografia: Emanuel Pereira
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O Município de Soure, no distrito de Coimbra, vai construir um Museu Templário junto ao Castelo, anunciou hoje o presidente da autarquia, que prevê a sua concretização no atual mandato.

“[Na segunda-feira], fechámos a negociação para que se faça em Soure o Museu Templário, que será projetado por uma figura da arquitetura portuguesa e mundial”, afirmou Rui Fernandes, durante a apresentação do evento “Origem Templária Soure”, que irá decorrer de sexta-feira a domingo.

O autarca justificou a não revelação do nome do arquiteto com procedimentos administrativos de contratação, mas garantiu que a decisão “está tomada”.

 

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Para Rui Fernandes, este é “um dos principais contributos” que o município tem a dar para a região estruturar o seu produto turístico.

“Estamos certos de que uma parte desse trabalho vai ser feito pela Região Metropolitana. Há um novo caminho estratégico a ser começado agora e queremos fazer parte da estruturação desse produto turístico regional e entrar com este ativo que, na minha opinião, é decisivo”, defendeu.

O museu ficará localizado no Castelo de Soure, integrando ainda a Galeria Municipal e dois edifícios que foram adquiridos recentemente pela autarquia.

“Neste conjunto será feita essa peça arquitetónica que acho que merecerá o interesse do país todo em o visitar, pelo conteúdo da peça e pelo traço do projetista que virá trabalhar em Soure”, acrescentou.

A expectativa do autarca é a de que o museu seja concretizado “ao longo deste mandato”, adiantando que o projeto “vai começar de imediato”, e que, após o projeto de execução, o município irá procurar financiamento e cofinanciamento para “trazer essa peça” para o concelho.

“Parece-nos decisivo para afirmar Soure naquilo que acreditamos mesmo que é um ponto indispensável para perceber a história Templária”, referiu.

Questionado pela agência Lusa sobre qual o investimento no museu, Rui Fernandes recusou adiantar valores, referindo que “ainda é cedo”.

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