O Turismo Industrial é uma das novas tendências na Região Centro e tem vindo a ser uma aposta, ao longo dos últimos anos, para a Turismo Centro de Portugal, que integra a Rede Portuguesa do Turismo Industrial, entidade que é liderada pelo Turismo de Portugal.

“Foi criado um regulamento com os critérios para integrar a oferta ligada ao Turismo Industrial. Há uma “check list” que está disponível, no nosso site, para todas as indústrias, para o património industrial ou para os museus que tenham a ver com processos fabris e que queiram entrar nesta rede”, explicou a diretora Departamento de Estratégia e Operação, Silvia Ribau, à margem do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno que está a decorrer em Viseu.

A aposta tem vindo a ser feita desde 2021 (pós pandemia Covid-19). Foi criado o Roteiro do Turismo Industrial que conta com cerca de 50 unidades com oferta no Centro de Portugal. As indústrias mais representadas são a cerâmica, o têxtil, o vidro, a área ferroviária, a metalomecânica e a área agroalimentar.

Estas unidades, estejam elas encerradas ou em produção, necessitam de ter conteúdos disponíveis para os turistas, um sistema de visitação em várias línguas, portas organizadas e circuitos de visitação.

“Nos últimos anos tem existido um trabalho de angariação de membros para esta rede e todos os anos temos vindo a lançar uma agenda dos eventos na semana da Páscoa. Há uma semana de portas abertas. Os visitantes que aderem a essas visitas são cada vez mais. São essencialmente portugueses, mas também temos muitos espanhóis e franceses”, explicou a responsável.