Soure: Feira da Caça em Degracias com concurso de beleza canina

Nos dias 26 e 27 de abril, a localidade de Degracias vai ser o ponto de encontro dos amantes de caça, da natureza e do mundo rural. A Feira da Caça – Terras de Sicó vai juntar 97 expositores de criadores caninos, com um concurso de beleza e 32 stands de venda de artigos associados a esta prática.

“Pensámos em criar este evento porque não havia nada parecido na zona centro do país. Além de ser uma zona de fácil acesso, com boas autoestradas, consideramos que esta é uma boa forma de divulgar as Terras de Sicó que tem muita gente ligada ao mundo da caça”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Deagracias, Edgar Nogueira, entidade que organiza o evento.

A primeira edição conta com uma exposição de várias raças de cães, sobretudo das que estão ligadas à caça, que estará instalado no ringue de Degracias.

No domingo de manhã realiza-se uma “cãominhada cinegética”, em jeito de procissão, entre a feira e a Igreja, onde decorrerá a bênção dos animais. Ao longo dos dois dias haverá mais de 60 prémios para distinguir os cães mais bonitos.