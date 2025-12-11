Pista de gelo, Casa do Pai Natal, comboio infantil, roda gigante infantil, comboio de Natal, Mercadinho de Natal, espetáculos e animação, muita animação. Até ao próximo dia 25 de dezembro, o centro da vila de Soure é o ponto central para celebrar a quadra natalícia, numa iniciativa que “abraça” o comércio local, considerado a “âncora” do programa.

A Rua Alexandre Herculano, a zona dos Paços do Concelho, o Castelo de Soure ou o Largo dos Combatentes da Grande Guerra são alguns dos locais que vão ser invadidos pela magia e pelas cores do Natal. Em Soure, para além de tudo o que envolve a celebração, é o comércio local quem está no centro das atenções.

“Queremos dar um salto diferente. Temos um programa ancorado no comércio local”, reiterou o autarca de Soure, Rui Fernandes.

