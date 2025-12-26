diario as beiras
Sonhos aconchegaram o Natal a quem mais precisa

26 de dezembro de 2025 às 11 h33
Foto DB-Pedro Filipe Ramos

Maria de Lurdes tem 55 anos. O frio que se fazia sentir na rua era disfarçado pelo sol que ainda raiva pelas ruas, quando abriu as portas da sua casa, em Casais de Vera Cruz. À chegada da equipa do CLDS – 5G Coimbra, as feições, marcadas por uma vida de dificuldade, foram abrindo e o sorriso foi aparecendo.
O sol até apareceu neste dia de dezembro friorento, mas a Maria de Lurdes quem lhe aquece a alma são “as suas meninas”. A vida tem-lhe trazido momentos de dificuldade, mas também de superação. A mão da equipa da CLDS tem sido fulcral para conseguir ter um quotidiano mais equilibrado, saudável e organizado.

 

