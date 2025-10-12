diario as beiras
2025 autárquicasCoimbra

Sondagem avançada pela RTP dá vitória de Ana Abunhosa à Câmara de Coimbra

12 de outubro às 21 h09
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Ana Abrunhosa, candidata pela coligação Avançar Coimbra, que inclui os partidos PS, Livre, PAN e movimento CpC, poderá vir a ser a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra, revela a sondagem divulgada pela RTP.

De acordo com o órgão de comunicação, é estimado que a candidata tenha obtido entre 42 a 46 por centro dos votos. Já a candidatura do Juntos Somos Coimbra, encabeçada pelo atual presidente do município, José Manuel Silva, que se recandidatou ao cargo,  deverá obter de 35 a 39 por cento.

Já Maria Lencastre Portugal, do Chega, terá reunido entre sete a 10 por cento dos votos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13(10/2205) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de outubro

Oliveira do Hospital: Jose Francisco Rolo reeleito presidente da câmara
12 de outubro

Penela: Eduardo Santos reeleito presidente da câmara
12 de outubro

Lousã: Victor Carvalho (PSD) é novo presidente da câmara municipal
12 de outubro

Mortágua: Ricardo Pardal reeleito presidente da câmara municipal

2025 autárquicas

2025 autárquicasOliveira do Hospital
12 de outubro às 23h02

Oliveira do Hospital: Jose Francisco Rolo reeleito presidente da câmara

0 comentário(s)
2025 autárquicasPenela
12 de outubro às 22h59

Penela: Eduardo Santos reeleito presidente da câmara

0 comentário(s)
2025 autárquicasMortágua
12 de outubro às 22h35

Mortágua: Ricardo Pardal reeleito presidente da câmara municipal

0 comentário(s)

Coimbra

2025 autárquicasCoimbra
12 de outubro às 21h09

Sondagem avançada pela RTP dá vitória de Ana Abunhosa à Câmara de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
12 de outubro às 14h27

“Nota-se uma afluência muito grande de eleitores” em Santo António dos Olivais

0 comentário(s)
Coimbra
11 de outubro às 10h42

ISEC: “Bem-vindos ao caos, aos números, às dúvidas, às falhas e aos cafés das três da manhã”

0 comentário(s)