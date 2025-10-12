Ana Abrunhosa, candidata pela coligação Avançar Coimbra, que inclui os partidos PS, Livre, PAN e movimento CpC, poderá vir a ser a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra, revela a sondagem divulgada pela RTP.

De acordo com o órgão de comunicação, é estimado que a candidata tenha obtido entre 42 a 46 por centro dos votos. Já a candidatura do Juntos Somos Coimbra, encabeçada pelo atual presidente do município, José Manuel Silva, que se recandidatou ao cargo, deverá obter de 35 a 39 por cento.

Já Maria Lencastre Portugal, do Chega, terá reunido entre sete a 10 por cento dos votos.

13(10/2205)