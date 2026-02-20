A Câmara Municipal de Coimbra e os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) anunciaram que irá ser criada a partir da próxima segunda-feira a Linha 54, uma nova ligação “estratégica” entre a Portagem e a Portela, com passagem pelo Polo II da Universidade de Coimbra.

“A nova linha funcionará durante todo o ano, com exceção do mês de agosto, e foi desenhada para servir eixos urbanos de forte crescimento e procura, incluindo Avenida Inês de Castro, Boavista, Polo II e Quinta da Portela”, referem.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS