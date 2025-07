SIT Metropolitano inicia operação na CIM Região de Coimbra a 1 de agosto

Apresentado ao público no passado dia 14 de abril, no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, o Sistema Intermunicipal de Transportes da Região de Coimbra (SIT Metropolitano) entra em funcionamento no próximo dia 1 de agosto.

O serviço, operado pela BusWay Coimbra e concessionado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, no âmbito de um novo modelo de transporte público regional, “marca o início de uma nova fase na mobilidade da região, com um reforço significativo na cobertura, frequência e qualidade dos serviços prestados”, assegura a CIM Região de Coimbra.

240 autocarros

O novo sistema vai colocar “em circulação 240 autocarros, cobrindo cerca de 270 linhas e garantindo ligações regulares entre zonas urbanas, rurais e periféricas”. Entre as novidades do SIT Metropolitano destacam-se “novos equipamentos de bilhética e canais digitais de informação ao passageiro”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 02/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS