Sexta edição do Festival Municipal da Juventude de sexta-feira a domingo em Soure

A Câmara de Soure organiza, entre sexta-feira e domingo, a sexta edição do PANGEIA – Festival Municipal de Juventude, que faz a transição entre o final das férias escolares e o início do ano letivo.

Segundo a Câmara Municipal de Soure, o evento tem como objetivo disponibilizar um conjunto de atividades que vão de encontro aos interesses e necessidades dos jovens, enquanto os sensibiliza para as questões da sociedade atual e fomenta a participação cívica e a responsabilidade social.

As atividades decorrem no Parque dos Bacelos e têm por base temáticas ligadas à juventude, cultura, desporto, cidadania, igualdade e inclusão, saúde e ambiente, beneficiando a relação com o património natural.