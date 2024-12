Sete milhões para requalificar escola básica e secundária de Alvaiázere

Foi assinado o auto de consignação das obras de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, no salão nobre da Câmara Municipal de Alvaiázere. Este momento assinalou um marco histórico para o concelho, representando o pontapé de saída para a concretização de um projeto ambicionado há muitos anos, que prevê um investimento de sete milhões de euros.

A empreitada enquadra-se no âmbito do Investimento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “Escolas Novas” e conta com financiamento aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Com a requalificação, a escola irá beneficiar de uma transformação profunda. O projeto inclui ainda a modernização das infraestruturas e a criação de espaços mais modernos e adequados à prática pedagógica, proporcionando à comunidade escolar – alunos, docentes e pessoal não docente – um ambiente seguro, confortável e inovador.

