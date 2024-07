Sete medalhas no arranque dos nacionais de natação

Uma medalha de ouro, duas de prata e quatro de bronze é o balanço do primeiro dia dos Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorrem, até domingo, no Complexo do Jamor.

O grande destaque vai para o título nacional de Inês Henriques, nos 400m estilos.

A nadadora do Louzan Natação terminou em 4:56.22, mais de três segundos de vantagem para Mariana Mendes, do Sporting, e mais de nove segundos para a 3.ª classificada, Leonor Pinto (FC Porto).

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 13/07/2024