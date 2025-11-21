diario as beiras
Nacional

Sessão solene marcada para as 10H00 com tempos iguais de intervenção aos do 25 de Abril

20 de novembro às 22 h11
0 comentário(s)
Presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco. Fotografia: DR

A sessão solene evocativa do 25 de novembro de 1975 vai realizar-se no parlamento na terça-feira às 10H00 e os partidos terão exatamente o mesmo tempo de intervenção do que na sessão solene do 25 de Abril.

De acordo com a súmula da conferência de líderes hoje distribuída, cada grupo parlamentar poderá falar seis minutos e cada partido único três, num ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Novembro.

Há um ano, o parlamento assinalou os 49 anos do 25 de Novembro de 1975, com uma sessão solene que seguiu de perto o modelo da cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril.

Cada grupo parlamentar teve então cinco minutos e meio para discursar e a deputada única do PAN pôde falar durante dois minutos, um pouco menos do que acontecerá este ano.

Esta será a segunda vez que a Assembleia da República organiza uma sessão solene para assinalar esta operação militar, que contará, à semelhança do que acontece anualmente com o 25 Abril, com intervenções do presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os acontecimentos do 25 de Novembro, em que forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), marcaram o fim do chamado Período Revolucionário em Curso (PREC).

Autoria de:

Agência Lusa

