diario as beiras
Figueira da Foz

Sessão de esclarecimento enche auditório da incubadora

12 de fevereiro de 2026 às 10 h01
DB/Jot'Alves

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) foi anfitriã de uma sessão de esclarecimento sobre os apoios disponíveis para as empresas afetadas pela depressão Kristin, ontem promovida pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação na Incubadora Mar&Indústria da Figueira da Foz, lotando o auditório, com largas dezenas de pessoas.

Na sessão de abertura, participaram Santana Lopes (presidente da Câmara da Figueira da Foz), João Rui Ferreira (secretário de Estado da Economia), Anabela Tabaçó (vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz), Vitória Abreu (presidente da ACIFF), Paulo Fernandes (coordenador da Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro) e José Pulido Valente (presidente do IAPMEI).

O painel que se seguiu foi constituído por Gonçalo Regalado (Banco Português do Fomento), Luís Lopes (Instituto de Emprego e Formação Profissional) e Pedro Corte Real (Segurança Social).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

