Serviços do Centro de Saúde de Tondela de regresso às instalações provisórias

As unidades do Centro de Saúde de Tondela regressaram hoje às instalações provisórias, junto ao Pavilhão Desportivo Municipal da cidade, depois do mau tempo ter obrigado a deslocalizar os serviços, anunciou a Câmara.

Os serviços foram deslocalizados, temporariamente, nas últimas semanas por vários locais, devido ao mau tempo e enquanto decorriam as obras de conclusão do espaço, que é composto por vários contentores de modo a garantir todas as condições de segurança para os utentes e profissionais de saúde, justifica a autarquia em comunicado.

O executivo municipal, liderado pela social-democrata Carla Antunes Borges, refere que no espaço provisório para onde regressaram hoje as unidades do Centro de Saúde, “além da cobertura e de um novo piso, foi colocada uma nova sala de espera”.

A Câmara Municipal de Tondela, distrito de Viseu, lembra que “as diferentes unidades que integram o Centro de Saúde mudaram-se para instalações provisórias em meados de setembro para que o edifício do serviço de saúde entre em obras”.

Uma mudança que foi alvo de críticas pela concelhia do Partido Socialista (PS) que propôs “a eventualidade de se utilizarem outras instalações disponíveis na União de Freguesias Tondela e Nandufe ou noutras freguesias do concelho, ou a distribuição dos utentes pela Unidade de Saúde Familiar de Canas de Santa Maria e Extensão de Saúde de Molelos, o que foi então recusado”.

“A intervenção, que tem um prazo de execução de 12 meses, segue já a bom ritmo. A empreitada prevê uma profunda remodelação do imóvel, que data de 1989, sobretudo ao nível do interior”, afirma hoje o executivo camarário na nota de imprensa.

A requalificação vai “melhorar as condições de atendimento à população, o acesso aos cuidados de saúde, a qualidade e a assistência clínica aos utentes e a eficiência energética”, assim como “a cobertura que será substituída”.

“O projeto orçado em 1,7 milhões de euros conta com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e visa dotar o edifício do Centro de Saúde das condições de salubridade, iluminação e conforto que os cuidados médicos e de enfermagem exigem, garantindo uma melhor prestação dos cuidados de saúde primários à população”, justifica a Câmara.

O Centro de Saúde de Tondela, que abrange mais de 12 mil utentes, alberga a Unidade de Saúde Familiar (USF), a Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC), a Unidade de Saúde Pública (USP) e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP).