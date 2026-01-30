Várias freguesias do concelho continuavam ontem sem eletricidade, com a margem sul a ser mais afetada.

Para os operacionais do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz, o dia seguinte à tempestade “Kristin” não foi de bonança, foi de dar continuidade ao trabalho iniciado no primeiro minuto após a passagem do temporal destruidor pelo concelho.

“Continuamos a responder às necessidades de recuperação de infraestruturas e ao corte de árvores e outras situações que condicionam a vida das pessoas”, afirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS o coordenador operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz, cargo inerente à função de comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

“Paralelamente, estamos a acorrer a cheias, porque há zonas em que não foi restabelecido o fornecimento de eletricidade e, por isso, as bombas de água não funcionam, daí haver situações de inundação, a que também temos respondido”, acrescentou Nuno Pinto.

