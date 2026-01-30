diario as beiras
Sem categoria

Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz sem direito a bonança

30 de janeiro de 2026 às 11 h27
0 comentário(s)
DR-Biblioteca da Praia foi destruída pela tempestade

Várias freguesias do concelho continuavam ontem sem eletricidade, com a margem sul a ser mais afetada.
Para os operacionais do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz, o dia seguinte à tempestade “Kristin” não foi de bonança, foi de dar continuidade ao trabalho iniciado no primeiro minuto após a passagem do temporal destruidor pelo concelho.
“Continuamos a responder às necessidades de recuperação de infraestruturas e ao corte de árvores e outras situações que condicionam a vida das pessoas”, afirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS o coordenador operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz, cargo inerente à função de comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.
“Paralelamente, estamos a acorrer a cheias, porque há zonas em que não foi restabelecido o fornecimento de eletricidade e, por isso, as bombas de água não funcionam, daí haver situações de inundação, a que também temos respondido”, acrescentou Nuno Pinto.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de janeiro

Mau tempo: Mais de 50% das freguesias afetadas em Leiria e Coimbra - Anafre
30 de janeiro

Opinião: A não esquecer nunca
30 de janeiro

Figueira da Foz: Energia “offshore” pode gerar 1200 empregos permanente
30 de janeiro

Futebol Feminino: Académica só sabe vencer

Sem categoria

Sem categoria
30 de janeiro às 11h36

Grande preocupação na região de Coimbra agora é com as cheias

0 comentário(s)
Sem categoria
30 de janeiro às 11h27

Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz sem direito a bonança

0 comentário(s)
Sem categoria
29 de janeiro às 22h26

Cheias cortam estrada do Bolão, em Coimbra

0 comentário(s)