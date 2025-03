Serras da Lousã e Açor vão integrar Rede de Guardiãs da Natureza

As serras da Lousã e do Açor, na zona do Pinhal Interior, vão integrar a Rede de Guardiãs da Natureza e Desenvolvimento Sustentável do Mundo Rural, criada em 2023 para capacitar mulheres em projetos no meio rural.

Promovido pela Business as Nature, sediada em Gouveia, no distrito da Guarda, o projeto, baseado em boas práticas já existentes ligadas ao desenvolvimento dos territórios, procura apoiar mulheres que pretendam desenvolver iniciativas ou negócios sustentáveis nas áreas abrangidas pela rede.

“Apoiamos mulheres a estruturar as suas ideias através de um programa de capacitação gratuito com formadores ao mais alto nível em várias áreas ligadas à sustentabilidade, desde o turismo, agricultura, economia circular, uso suficiente de recursos e empreendedorismo, que lhes vai permitir desenvolverem o seu projeto”, disse à agência Lusa Susana Viseu, presidente da Business as Nature.

O projeto na Paisagem Protegida da Serra do Açor e Sítio Rede Natura 2000 da Serra da Lousã conta com o apoio da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias de Xisto (Adxtur), vai ser apresentado na sexta-feira, em Góis, no distrito de Coimbra.

“Nesta zona da Serra da Lousã e do Açor vamos começar nesta primeira fase por procurar mulheres que tenham vontade de realizar os seus projetos nestes territórios e de integrar a rede, trabalhando em conjunto com outras mulheres que têm objetivos comuns”, salientou Susana Viseu.

A dirigente adiantou que os projetos “têm de ter como matriz o aproveitamento sustentável dos recursos, que se integram em áreas protegidas, tendo sempre em vista o aproveitamento económico e a viabilidade económica dos projetos, com base na conservação da natureza e no respeito pelos valores ambientais, tradições e valorização das comunidades locais”.

Através do processo de mentoria, as promotoras desenvolvem um plano de negócios que sejam financiáveis, que depois é direcionado para a fonte de financiamento mais adequada às características do projeto.

A Rede de Guardiãs da Natureza e Desenvolvimento Sustentável do Mundo Rural iniciou-se em 2023 no Parque Natural do Litoral Norte, Parque Natural de Montesinho, Parque Natural da Serra da Estrela, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto/Reserva Natural do Paul da Arzila, Parque Natural do Vale do Guadiana e Parque Natural da Ria Formosa.

Numa segunda fase, que arrancou no final de 2024, vai abranger mais seis novas áreas: estuário do Tejo, Douro Internacional, serras da Lousã e Açor, serra de Aire e Candeeiros, Parque Nacional Peneda Gerês e Tejo Internacional.

Este projeto, promovido pela Business as Nature e financiado pelo Fundo Ambiental gerido pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que se insere no Plano de Ação do Movimento das Mulheres pelo Clima, tem como objetivo promover o envolvimento e capacitação das mulheres como guardiãs e defensoras da sustentabilidade no meio rural.