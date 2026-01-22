diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Septuagenário desaparecido em Mortágua desde a hora de almoço de hoje

22 de janeiro de 2026 às 20 h34
0 comentário(s)
Carlos Martins terá sido visto pela última vez cerca das 14H00, no Parque Industrial de Mortágua

Um total de 23 operacionais, dos bombeiros e GNR, apoiados por oito viaturas e a ajuda  de muitos populares do concelho, estão em busca desde as 18H15 de Carlos Martins, um homem de 76 anos que se encontra desaparecido.

De acordo com informações avançadas pela Proteção Civil Municipal de Mortágua, Carlos terá sido visto pela última vez cerca das 14H00, no Parque Industrial de Mortágua. Conduzia uma viatura pick-up de marca e modelo Mitsubushi L200.

As buscas só tiveram início às 18H15, quando começaram a avolumar-se suspeitas de que alguma coisa se teria passado, atendendo ao tempo de ausência de Carlos Martins, bem conhecido na zona. Quando foi visto pela última vez vestia fato de treino cinzento.  Mesmo com más condições climatéricas, a página online da Proteção Civil nacional continua a registar a presença de bastantes meios de busca no terreno ao início da noite

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Desmoronamento de terras corta estrada Aveiro/Águeda
22 de janeiro

Septuagenário desaparecido em Mortágua desde a hora de almoço de hoje
22 de janeiro

Grupo neonazi 1143 estava a preparar ação provocatória com ofensas a Maomé em Coimbra
22 de janeiro

Governo aprova regime que permite aprender a conduzir com tutor

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
22 de janeiro às 20h34

Septuagenário desaparecido em Mortágua desde a hora de almoço de hoje

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
19 de janeiro às 09h45

Região Metropolitana de Coimbra: Seguro com melhor resultado do que no país enquanto Ventura obtém votação inversa

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
16 de janeiro às 17h43

Região de Coimbra afirma-se como região metropolitana

3 comentário(s)