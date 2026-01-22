Um total de 23 operacionais, dos bombeiros e GNR, apoiados por oito viaturas e a ajuda de muitos populares do concelho, estão em busca desde as 18H15 de Carlos Martins, um homem de 76 anos que se encontra desaparecido.

De acordo com informações avançadas pela Proteção Civil Municipal de Mortágua, Carlos terá sido visto pela última vez cerca das 14H00, no Parque Industrial de Mortágua. Conduzia uma viatura pick-up de marca e modelo Mitsubushi L200.

As buscas só tiveram início às 18H15, quando começaram a avolumar-se suspeitas de que alguma coisa se teria passado, atendendo ao tempo de ausência de Carlos Martins, bem conhecido na zona. Quando foi visto pela última vez vestia fato de treino cinzento. Mesmo com más condições climatéricas, a página online da Proteção Civil nacional continua a registar a presença de bastantes meios de busca no terreno ao início da noite