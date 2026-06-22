Coimbra

Seabra Santos e João Gabriel Silva também recebem medalha da cidade grau ouro

22 de junho de 2026 às 21 h14
Os três reitores vão receber a medalha da cidade | Fotografia: UC/ Ana Bartolomeu
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os dois últimos reitores da Universidade de Coimbra (UC), Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva, também vão receber a medalha da cidade de Coimbra, grau ouro. Os dois nomes foram propostos pela presidente da câmara, Ana Abrunhosa, na reunião de câmara e adicionados à lista previamente apresentada.

Os dois últimos reitores da UC juntam-se assim ao reitor em funções, Amílcar Falcão, que já tinha sido proposto pelo atual executivo para receber a medalha da cidade, grau ouro.

As atribuições vão ser feitas no próximo dia 4 de julho, na sessão comemorativa do Dia do Município de Coimbra.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de junho

Seabra Santos e João Gabriel Silva também recebem medalha da cidade grau ouro
22 de junho

Jovem ferida com gravidade após atropelamento em Coimbra (com vídeo)
22 de junho

Perita da ULS de Coimbra diz que treino pode ter sido gatilho do enfarte de Casillas, mas não a causa
22 de junho

Simulacro de acidente de helicóptero no Aeródromo Municipal da Lousã (Fotogaleria)

Coimbra

Seabra Santos e João Gabriel Silva também recebem medalha da cidade grau ouro

Jovem ferida com gravidade após atropelamento em Coimbra (com vídeo)

Perita da ULS de Coimbra diz que treino pode ter sido gatilho do enfarte de Casillas, mas não a causa