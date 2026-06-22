Seabra Santos e João Gabriel Silva também recebem medalha da cidade grau ouro

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os dois últimos reitores da Universidade de Coimbra (UC), Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva, também vão receber a medalha da cidade de Coimbra, grau ouro. Os dois nomes foram propostos pela presidente da câmara, Ana Abrunhosa, na reunião de câmara e adicionados à lista previamente apresentada.

Os dois últimos reitores da UC juntam-se assim ao reitor em funções, Amílcar Falcão, que já tinha sido proposto pelo atual executivo para receber a medalha da cidade, grau ouro.

As atribuições vão ser feitas no próximo dia 4 de julho, na sessão comemorativa do Dia do Município de Coimbra.

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