Coimbra
Seabra Santos e João Gabriel Silva também recebem medalha da cidade grau ouro
Os três reitores vão receber a medalha da cidade | Fotografia: UC/ Ana Bartolomeu
Os dois últimos reitores da Universidade de Coimbra (UC), Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva, também vão receber a medalha da cidade de Coimbra, grau ouro. Os dois nomes foram propostos pela presidente da câmara, Ana Abrunhosa, na reunião de câmara e adicionados à lista previamente apresentada.
Os dois últimos reitores da UC juntam-se assim ao reitor em funções, Amílcar Falcão, que já tinha sido proposto pelo atual executivo para receber a medalha da cidade, grau ouro.
As atribuições vão ser feitas no próximo dia 4 de julho, na sessão comemorativa do Dia do Município de Coimbra.
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