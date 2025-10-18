Chegado apenas esta época à Divisão de Honra, o Seixo de Mira é a surpresa do campeonato distrital. Com três jornadas disputadas, a formação do concelho mirense soma outras tantas vitórias, com seis golos marcados e um único sofrido.

Na abertura oficial da época, a deslocação a Condeixa valeu um triunfo, por 2-0, com um bis de Nuno Fonseca (“Necas”), um jovem de apenas 19 anos, oriundo da zona de Aveiro, que chegou este ano do Taboeira.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 18/10/2025