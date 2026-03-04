“Sacrifício e coragem” foram as palavras mais usadas para descrever os alunos que mudaram de carreira através do programa “Acertar o Rumo”, dinamizado pelo Departamento de Engenharia Informática (DEI) da Universidade de Coimbra.

Este programa, lançado em 2013, tem como objetivo proporcionar aos adultos que não estejam totalmente satisfeitos com a atividade que desempenham uma nova oportunidade e neste caso qualificá-los na área das Tecnologias de Informação. A formação inclui uma fase letiva intensiva no Departamento de Engenharia Informática, seguida de um estágio profissional remunerado.

No âmbito deste programa, a Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC) foi ontem palco da cerimónia de entrega dos prémios de Mérito BPI/Fundação La Caixa da 11.ª edição do Curso de Formação Acertar o Rumo – Programação em Java, que visam destinguir os melhores alunos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS